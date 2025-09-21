Journées européennes du patrimoine Les histoires d’architecture, tout un chantier ! Coutances
Cathédrale Notre-Dame Coutances Manche
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 16:30:00
2025-09-21
Temps de rencontre et de discussion sur l’histoire de l’architecture et l’actualité des chantiers de la cathédrale .
Cathédrale Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
