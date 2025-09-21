Journées européennes du patrimoine Les histoires d’architecture, tout un chantier ! Coutances

Journées européennes du patrimoine Les histoires d’architecture, tout un chantier ! Coutances dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Les histoires d’architecture, tout un chantier !

Cathédrale Notre-Dame Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Temps de rencontre et de discussion sur l’histoire de l’architecture et l’actualité des chantiers de la cathédrale .

Cathédrale Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

English : Journées européennes du patrimoine Les histoires d’architecture, tout un chantier !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine Les histoires d’architecture, tout un chantier ! Coutances a été mis à jour le 2025-08-29 par Coutances Tourisme