Journées Européennes du Patrimoine Les instantanés de la Pointe Rallye photo Plogoff
samedi 19 septembre 2026 · Plogoff
Informations pratiques
Plogoff
Journées Européennes du Patrimoine Les instantanés de la Pointe Rallye photo
Maison de Site Pointe du Raz Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
En famille ou entre ami.e.s, partez à la découverte de la Pointe du Raz à travers un rallye photo original. Observez votre environnement pour repérer et photographier différents éléments selon leur couleur, des thématiques, ou vos propres sensibilités. Une expérience ludique et créative qui vous invite à regarder autrement ce lieu unique.
Gratuit RDV à la Maison de Site pour récupérer votre support.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .
Maison de Site Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 47 48 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Les instantanés de la Pointe Rallye photo Plogoff a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Plogoff (Finistère)
- Visite guidée Les rendez-vous de la Pointe Plogoff 15 juillet 2026
- La Pointe du Raz à l’heure des Phares Plogoff 15 juillet 2026
- Visite guidée Les rendez-vous de la Pointe Plogoff 16 juillet 2026
- Visite guidée Rando à la Pointe du Raz Plogoff 16 juillet 2026
- Les balades herboristes et poétiques Plogoff 16 juillet 2026