Informations pratiques

Plogoff

Journées Européennes du Patrimoine Les instantanés de la Pointe Rallye photo

Maison de Site Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

En famille ou entre ami.e.s, partez à la découverte de la Pointe du Raz à travers un rallye photo original. Observez votre environnement pour repérer et photographier différents éléments selon leur couleur, des thématiques, ou vos propres sensibilités. Une expérience ludique et créative qui vous invite à regarder autrement ce lieu unique.

Gratuit RDV à la Maison de Site pour récupérer votre support.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Maison de Site Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 47 48 95

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Les instantanés de la Pointe Rallye photo Plogoff a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz