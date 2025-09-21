JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE Labastide-Clermont

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE Labastide-Clermont dimanche 21 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

EGLISE SAINT-LOUP Labastide-Clermont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Présentation de vieux instruments de musique dans l’église du 14 e siècle

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

EGLISE SAINT-LOUP Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00

English :

Display of old musical instruments in the 14th-century church

German :

Präsentation alter Musikinstrumente in der Kirche aus dem 14

Italiano :

Esposizione di antichi strumenti musicali nella chiesa del XIV secolo

Espanol :

Exposición de instrumentos musicales antiguos en la iglesia del siglo XIV

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE Labastide-Clermont a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE