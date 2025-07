Journées Européennes du Patrimoine Les jardins du Château Bijou D936 Labastide-Villefranche

Entre 1913 et 1924,Charlotte Combe St Macary, seule héritière d’une fortune paternelle, aménagea à Labastide une somptueuse demeure au style Italo Mauresque ainsi que 17 hectares de jardins richement fleuris et décorés de somptueux monuments ornementaux. Après son décès, le déclin de la propriété s’accentua. Le domaine est composé de plusieurs parties le château, la chapelle, le cloître, les jardins et son embarcadère mais aussi la partie vivrière de la propriété et le château d’eau. Voyage dans ce qui fût, jadis, un des plus beaux domaines du Béarn des gaves.

La journée s’articulera sous une forme thématique JOURNEE XX -ème siècle

avec la participation d’une association qui viendra avec des costumes et voitures anciennes.

Visites libres de 10 h à 17h ou bien possibilité de visites commentées sur inscription.

La journée se terminera avec un concert avec le Chœur Arraya. .

D936 Château Bijou Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 57 89 76

