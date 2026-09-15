Journées européennes du patrimoine – Les jardins du château d’Aguesseau Rue d’Aguesseau Trouville-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Rue d'Aguesseau · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Journées européennes du patrimoine – Les jardins du château d’Aguesseau
Rue d’Aguesseau Château d’Aguesseau Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les jardins du château d’Aguesseau ouvrent au public pour les Journées européennes du patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 17 h. Promenade libre, selon les conditions météo.
À l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine, le château d’Aguesseau ouvre ses jardins au public.
Le temps d’un week-end, la promenade se fait librement dans le parc, de 10 h à 17 h, samedi comme dimanche. Une parenthèse verte à parcourir à son rythme, entre patrimoine bâti et jardin.
L’ouverture des jardins reste soumise aux conditions météorologiques.
Infos pratiques :
– Dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
– Horaires : 10 h – 17 h
– Lieu : Château d’Aguesseau, Rue d’Aguesseau
– Accès : libre, sous réserve des conditions météorologiques .
Rue d’Aguesseau Château d’Aguesseau Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
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English : Journées européennes du patrimoine – Les jardins du château d’Aguesseau
The gardens of Aguesseau Castle will be open to the public for European Heritage Days on Saturday 19 and Sunday 20 September, from 10 am to 5 pm. Visitors are free to explore at their leisure, weather permitting.
L’événement Journées européennes du patrimoine – Les jardins du château d’Aguesseau Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Trouville
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