Journées Européennes du Patrimoine Les Manoirs des Portes de Deauville Les Manoirs des Portes de Deauville Canapville

Les Manoirs des Portes de Deauville
30 route de Pont-l'Évêque
Canapville
Calvados

Vendredi 2025-09-19 14:00:00

2025-09-21 18:30:00

2025-09-19

Patrimoine normand

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Les Manoirs des Portes de Deauville, ancien manoir du XVIᵉ siècle classé aux Monuments Historiques, invite le public à découvrir ce joyau de l’architecture normande.

Une immersion au cœur d’un patrimoine d’exception

Durant trois après-midis, visiteurs et passionnés d’histoire pourront profiter d’une ouverture exceptionnelle du manoir et de son parc, avec au programme

• Visites guidées du site pour plonger dans son histoire et comprendre les étapes de sa restauration ;

• Présentation de l’architecture et des savoir-faire mis en œuvre pour préserver son authenticité ;

• Découverte du parc paysager de 2,5 hectares, reflet du charme typique de la région.

Un témoignage vivant de l’histoire normande

Classé aux Monuments Historiques, cet ancien manoir du XVIᵉ siècle incarne l’élégance et le savoir-faire architectural normand. Restauré avec soin, il conjugue l’authenticité de son architecture à une rénovation d’exception. Dès l’entrée, la magie opère colombages séculaires, toitures pentues, escalier sculpté et foyer monumental restaurés avec minutie invitent à la contemplation. Situé aux portes de Deauville, il se présente comme un lieu privilégié de rencontre entre histoire, culture et art de vivre. .

Les Manoirs des Portes de Deauville 30 route de Pont-l’Évêque Canapville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 65 65 18

