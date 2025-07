JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MÉDIÉVALES D’AURIGNAC Aurignac

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MÉDIÉVALES D’AURIGNAC Aurignac samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MÉDIÉVALES D’AURIGNAC

CITÉ Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre de la cité médiévale et ateliers enfants ou visite guidée le dimanche matin.

Deux journées pour découvrir la cité médiévale d’Aurignac. Visite libre le samedi . Une visite guidée de 2 heures vous sera proposée pour l’occasion, dimanche matin pour une visite complète des deux enceintes médiévales. Les plus jeunes pourront découvrir au château des ateliers ludiques le dimanche après-midi.

Tout public.

Rendez-vous devant la mairie .

CITÉ Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 90 08 culturepatrimoine@aurignac.cfr

English :

Self-guided tour of the medieval town and children’s workshops, or guided tour on Sunday mornings.

German :

Freie Besichtigung der mittelalterlichen Stadt und Kinderworkshops oder geführte Besichtigung am Sonntagmorgen.

Italiano :

Visita autogestita della città medievale e laboratori per bambini o visita guidata la domenica mattina.

Espanol :

Visita autoguiada de la ciudad medieval y talleres infantiles, o visita guiada los domingos por la mañana.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MÉDIÉVALES D’AURIGNAC Aurignac a été mis à jour le 2025-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE