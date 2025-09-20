Journées Européennes du Patrimoine Les Patrimoines se racontent dans le parc du château de la Motte Lieu-dit La Motte Maen Roch

Journées Européennes du Patrimoine Les Patrimoines se racontent dans le parc du château de la Motte Lieu-dit La Motte Maen Roch samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Les Patrimoines se racontent dans le parc du château de la Motte

Lieu-dit La Motte Château de la Motte Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ce château privé ouvre exceptionnellement les portes de son parc !

Un événement sélectionné dans les 50 coups de cœur de la région Bretagne.

Le château de la Motte, situé à Saint-Brice-en-Coglès en Ille-et-Vilaine, possède une histoire riche remontant au XIIe siècle. Attestée dès 1151, la forteresse initiale était entourée de douves et d’un étang. Elle fut érigée en châtellenie puis en baronnie en 1566 et enfin en marquisat en 1664. Au XVIe siècle, le château était en ruines, mais une reconstruction débuta à la fin du XVIe siècle sous l’impulsion de Philippe de Volvire, chevalier de Saint-Michel. Le bâtiment actuel, édifié au début du XVIIe siècle, adopte un plan quadrangulaire flanqué de quatre pavillons. Il comprend une porte d’entrée fortifiée, un perron, une orangerie et un bassin à balustres. Classé monument historique en 1975, le site conserve également une motte féodale et des vestiges de son passé médiéval

Profitez de nombreuses animations proposées tout au long du week-end

Le samedi

– Stands d’associations locales oeuvrant pour la valorisation des patrimoines et des expositions “objets anciens”, “photos” “cabinets de curiosités” de 10h à 19h.

– Visites des arbres remarquables du parc départs 14h, 15h et 16h30.

– Chasse au trésor entre 14h30 et 15h30 (6-12 ans)

– Balade contée avec La Brodeuse d’Histoires à 15h30 (durée 1h).

– Visite historique de la façade et des extérieurs du château à 16h30 (durée 1h).

– Remise de prix du concours photo « Les patrimoines de mon territoire » à 18h

Le dimanche

– Stands d’associations locales oeuvrant pour la valorisation des patrimoines et des expositions “objets anciens”, “photos” et “cabinets de curiosités” de 10h à 16h30.

– Chasse au trésor entre 10h et 11h (6-12 ans).

– Visite sur les travaux de la rivière de la Loisance à partir de 11h (durée 1h).

– Atelier de construction de briques en terre avec Ecobatys entre 14h et 17h30.

– Chasse au trésor entre 14h30 et 15h30 (6-12 ans).

– Balade contée avec La Brodeuse d’Histoires à 15h30 (durée 1h).

– Visite historique de la façade et des extérieurs du château à 16h30 (durée 1h).

Certaines animations ont une jauge limitée, inscription sur place uniquement.

Gratuit. .

Lieu-dit La Motte Château de la Motte Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 40 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Les Patrimoines se racontent dans le parc du château de la Motte Maen Roch a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne