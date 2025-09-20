Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs Musée du Château de Laàs Laàs

Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs Musée du Château de Laàs Laàs samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs

Musée du Château de Laàs Château de Laàs Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le Musée du Château de Laàs met à l’honneur ses petites mains . À travers une collection inédite de photographies, découvrez le quotidien de Jeanne, Rémy et Louis, respectivement gouvernante, menuisier et jardinier du couple Serbat.

Leur précieux travail a contribué, lors de l’installation de la collection en 1946, à faire du château l’écrin qu’il est aujourd’hui. Ils ont endossé le rôle de gardiens et de légataires de l’impressionnant ensemble patrimonial réuni au cœur des Pyrénées-Atlantiques. On parle encore avec émotion de cette période dorée, de l’hospitalité de Jeanne, des tables toujours fleuries et des jardins luxuriants.

Visites guidées à 11h, 13h, 14h, 15h et 16h. .

Musée du Château de Laàs Château de Laàs Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 91 53 musee@chateau-laas.com

English : Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs

German : Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs Laàs a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Béarn des Gaves