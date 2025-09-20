Journées Européennes du Patrimoine Les Petites Mains du château de Laàs Musée du Château de Laàs Laàs
Musée du Château de Laàs Château de Laàs Laàs Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Le Musée du Château de Laàs met à l’honneur ses petites mains . À travers une collection inédite de photographies, découvrez le quotidien de Jeanne, Rémy et Louis, respectivement gouvernante, menuisier et jardinier du couple Serbat.
Leur précieux travail a contribué, lors de l’installation de la collection en 1946, à faire du château l’écrin qu’il est aujourd’hui. Ils ont endossé le rôle de gardiens et de légataires de l’impressionnant ensemble patrimonial réuni au cœur des Pyrénées-Atlantiques. On parle encore avec émotion de cette période dorée, de l’hospitalité de Jeanne, des tables toujours fleuries et des jardins luxuriants.
Visites guidées à 11h, 13h, 14h, 15h et 16h. .
Musée du Château de Laàs Château de Laàs Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 91 53 musee@chateau-laas.com
