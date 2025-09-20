Journées Européennes du Patrimoine les prestes rencontres au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf

Journées Européennes du Patrimoine les prestes rencontres au château de Châteauneuf

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:45:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Le temps d’un week-end, rencontrez prestement et speed-dater au château de Châteauneuf des personnages de tous les âges. Un preux chevalier, une noble dame, une hardie servante, un gentilhomme de la cour de Louis XIII, et même un archéologue du XXIe siècle, il y en aura pour tous les goûts. A vous de les rencontrer, de découvrir leur histoire et d’immortaliser votre rencontre. Entrée et animations gratuites. .

+33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

