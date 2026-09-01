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Journées Européennes du Patrimoine : les prestes rencontres au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf

samedi 19 septembre 2026 · Le château · Châteauneuf

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:45:00
Lieu
Le château
Adresse
3 place aux Porcs
Ville
21320 Châteauneuf
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Châteauneuf

Journées Européennes du Patrimoine : les prestes rencontres au château de Châteauneuf

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:45:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le temps d’un week-end, rencontrez prestement et « speed-dater » au château de Châteauneuf des personnages de tous les âges. Un preux chevalier, une noble dame, une hardie servante, un gentilhomme de la cour de Louis XIII, et même un archéologue du XXIe siècle, il y en aura pour tous les goûts. A vous de les rencontrer, de découvrir leur histoire et d’immortaliser votre rencontre. Entrée et animations gratuites. Le samedi après-midi, assistez à une Rencontre à Savourer sur la photographie avec Édouard Bouyé, directeur des A.D.21.   .

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89  chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine : les prestes rencontres au château de Châteauneuf

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : les prestes rencontres au château de Châteauneuf Châteauneuf a été mis à jour le 2026-09-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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