Journées Européennes du Patrimoine : les prestes rencontres au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf

Informations pratiques

Châteauneuf

Journées Européennes du Patrimoine : les prestes rencontres au château de Châteauneuf

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:45:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le temps d’un week-end, rencontrez prestement et « speed-dater » au château de Châteauneuf des personnages de tous les âges. Un preux chevalier, une noble dame, une hardie servante, un gentilhomme de la cour de Louis XIII, et même un archéologue du XXIe siècle, il y en aura pour tous les goûts. A vous de les rencontrer, de découvrir leur histoire et d’immortaliser votre rencontre. Entrée et animations gratuites. Le samedi après-midi, assistez à une Rencontre à Savourer sur la photographie avec Édouard Bouyé, directeur des A.D.21. .

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine : les prestes rencontres au château de Châteauneuf

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : les prestes rencontres au château de Châteauneuf Châteauneuf a été mis à jour le 2026-09-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)