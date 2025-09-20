Journées européennes du Patrimoine Les secrets des Eaux-Bonnes – Eaux-Bonnes

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Eaux-Bonnes est réputée pour ses thermes, ses promenades, son architecture, sa culture et le ski. Connue depuis le XVIe siècle, la station prospéra au XIXe siècle avec l’impératrice Eugénie et d’autres personnalités. Le temps d’une balade racontée, venez découvrir les coins et recoins de ce village niché au cœur de la vallée d’Ossau de la grande Histoire convoquant Eugénie et Napoléon III aux petites histoires vécues au gré des années, nous vous conterons la vie des Eauxbonnais et nous vous emmènerons dans les ruelles de ce village étonnant.

Départ du Casino des Eaux-Bonnes. .

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 08 82 71

