Journées européennes du patrimoine les souterrains Aubenton dimanche 21 septembre 2025.

2 Rue du Jeton Aubenton Aisne

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Aubenton, tout en bas visite des souterrains, de ceux qui se trouvent sous la mairie, une toute petite partie d’un réseau qui reliait pratiquement toutes les maisons voisines de l’église à celle-ci. Caves gigantesques et abris bien utiles quand la soldatesque des 13ème, 14ème et 15ème siècles pillait villages amis autant qu’ennemis. Comptage des visiteurs à l’entrée, … et à la sortie pour n’y oublier personne. Beaucoup de mystères demeurent sur l’étendue de ce réseau de caves anciennement communicantes…

Visites par groupes successifs Attente dans la cour arrière de la mairie.

Derniers départs en visite 12h et 17h.

Durée 20 à 30 minutes.

2 Rue du Jeton Aubenton 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 91 30 10 accueil@tourisme-thierache.fr

English :

Aubenton, all the way down: a visit to the underground passageways beneath the town hall, a tiny part of a network that linked virtually every house in the vicinity to the church. Gigantic cellars and useful shelters when the soldiers of the 13th, 14th and 15th centuries plundered both friendly and enemy villages. Visitors are counted at the entrance, ? and at the exit, so as not to forget anyone. Many mysteries remain about the extent of this network of formerly communicating cellars…

Visits by successive groups Waiting in the courtyard behind the town hall.

Last tour departures: 12pm and 5pm.

Duration: 20 to 30 minutes.

German :

Aubenton, ganz unten: Besichtigung der unterirdischen Gänge unter dem Rathaus, einem winzigen Teil eines Netzwerks, das praktisch alle Häuser in der Nähe der Kirche mit dieser verband. Riesige Keller und nützliche Schutzräume, als die Soldaten des 13., 14. und 15. Jahrhunderts sowohl befreundete als auch feindliche Dörfer plünderten. Die Besucher werden am Eingang, ? und am Ausgang gezählt, um niemanden zu vergessen. Es gibt noch viele Geheimnisse über das Ausmaß dieses Netzwerks aus ehemals miteinander verbundenen Kellern…

Besichtigung in aufeinanderfolgenden Gruppen Warten im Hinterhof des Rathauses.

Letzte Abfahrt für Besichtigungen: 12 Uhr und 17 Uhr.

Dauer 20 bis 30 Minuten.

Italiano :

Aubenton, fino in fondo: visitate i cunicoli sotto il municipio, una piccola parte di una rete che collegava praticamente tutte le case intorno alla chiesa. Queste gigantesche cantine e rifugi erano molto utili quando i soldati del XIII, XIV e XV secolo saccheggiavano i villaggi amici e nemici. I visitatori vengono contati all’entrata e all’uscita, per assicurarsi che nessuno venga dimenticato. Rimangono molti misteri sull’estensione di questa rete di cantine un tempo comunicanti…

Visite a gruppi successivi Attesa nel cortile dietro il municipio.

Ultime partenze: ore 12.00 e ore 17.00.

Durata: da 20 a 30 minuti.

Espanol :

Aubenton, hasta el fondo: visite los pasadizos subterráneos bajo el ayuntamiento, una ínfima parte de una red que unía prácticamente todas las casas de los alrededores con la iglesia. Estos gigantescos sótanos y refugios eran muy útiles cuando los soldados de los siglos XIII, XIV y XV saqueaban tanto las aldeas amigas como las enemigas. Los visitantes son contados a medida que entran y salen, para asegurarse de que no se olvida a nadie. Quedan muchos misterios sobre la extensión de esta red de sótanos antiguamente comunicados…

Visitas de grupos sucesivos Espera en el patio detrás del ayuntamiento.

Últimas salidas: 12.00 h y 17.00 h.

Duración: de 20 a 30 minutos.

