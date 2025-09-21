Journées Européennes du Patrimoine les vitraux de Mauméjean dans le Pays de Morlaàs Salle des conférences de la mairie Morlaàs

Salle des conférences de la mairie Place sainte-Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Exposition histoire de la manufacture des maîtres verriers Mauméjean Informations pour la visite des églises de Andoins-Arrien-Barinque-Escoubes-Espéchède-Gabaston-St Castin-Saubole- Serres Morlaàs.

Présentation et démonstration du travail de maître verrier et de tailleur de pierre par 2 artisans d’art.

Eglise Sainte Foy ouverte toute la journée avec à 14h une visite guidée intérieure et extérieure du monument (RDV porte occidentale).

16h Projection dans l’église du film de Lucile Bellanger Vitrail, et la lumière fut . .

Salle des conférences de la mairie Place sainte-Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 81 87 01 art.culture.patrimoine64160.2@gmail.com

