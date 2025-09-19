Journées Européennes du Patrimoine « Lever les yeux! »: activités pour scolaires Les Arcis Meslay-du-Maine

Journées Européennes du Patrimoine « Lever les yeux! »: activités pour scolaires Les Arcis Meslay-du-Maine vendredi 19 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine « Lever les yeux! »: activités pour scolaires

Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-19 17:00:00

2025-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château des Arcis ouvre son domaine pour les scolaires.

« Lever les yeux! »: activités pour scolaires, de la visite guidée à la course d’orientation, de parcours énigmes aux rallyes photos …selon souhaits !

Découvrir, s’amuser, s’intéresser, participer, travailler en équipe, apprendre sans même s’en rendre compte … c’est possible!

Nous proposons aux scolaires:

– une visite guidée du site adaptée à leur niveau, avec commentaires sur les restaurations et les métiers (charpentier, couvreur …) si souhaité

– une rencontre avec les artisans d’art de la Mayenne qui exposent et font des démonstrations de savoir faire (seulement le vendredi 19 septembre)

– un rallye-photo pour apprendre à repérer les détails architecturaux, à développer leur sens de l’observation, avec apprentissage de termes techniques

– un jeu sur le thème de Robin des Bois (non, du Bocage, nous sommes en Mayenne): apprentissage du repérage sur une carte, énigmes sur des thèmes variées vocabulaire, expression françaises, raisonnement, etc…

– Possibilité après concertation avec les enseignants d’organiser des « temps artistiques » (dessin, poésie …) ou une course d’orientation, ou autre en fonction des souhaits des enseignants

Ces activités sont proposées tout le mois de septembre sur rendez-vous (sauf rencontres avec artisans d’art, possibles uniquement le 19 septembre) et seront adaptées en fonction des souhaits des enseignants. Elles permettent aux élèves de se découvrir mutuellement et de « travailler » en équipe. .

Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, Château des Arcis is opening its grounds to schoolchildren.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Château des Arcis sein Gelände für Schulklassen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, lo Château des Arcis apre i suoi spazi alle scolaresche.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Château des Arcis abre su recinto a los escolares.

