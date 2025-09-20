Journées européennes du patrimoine l’Hôpital-Saint-Blaise dévoile ses secrets Église L’Hôpital-Saint-Blaise

Journées européennes du patrimoine l’Hôpital-Saint-Blaise dévoile ses secrets

Église 60 rue du Lausset L'Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques

2025-09-20

2025-09-20

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous êtes attendus à l’Hôpital-Saint-Blaise.

L’église romane, joyau architectural du XIIe siècle classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ouvre ses portes avec une offre exceptionnelle pour tous les curieux d’histoire et de beauté architecturale. Habituellement réservée aux groupes et payante, elle devient accessible à tous, dans l’esprit de partage culturel qui anime ces journées. Cette visite permet de découvrir les secrets de cet édifice religieux dont les influences hispano-mauresques et l’histoire hospitalière font écho aux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour prolonger cette exploration vous pourrez terminer votre parcours par la visite du moulin à eau, annexe de l’ancienne commanderie, et en comprendre le fonctionnement grâce à des panneaux explicatifs ludiques et pédagogiques. Et terminer par la balade sur le sentier. .

Église 60 rue du Lausset L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 07 21

