Journées européennes du patrimoine L’huilerie de Boisroux Hameau de Boisroux Villemaréchal
Hameau de Boisroux 6 rue Traversière Villemaréchal Seine-et-Marne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visites avec démonstrations à l’Huilerie de Boisroux
Hameau de Boisroux 6 rue Traversière Villemaréchal 77710 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 70 41 66 rodolphe.sacault@wanadoo.fr
English :
Tours and demonstrations at the Boisroux oil mill
German :
Besuche mit Vorführungen in der Huilerie de Boisroux
Italiano :
Visite e dimostrazioni al frantoio di Boisroux
Espanol :
Visitas y demostraciones en la almazara de Boisroux
