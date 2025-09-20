Journées européennes du patrimoine L’huilerie de Boisroux Hameau de Boisroux Villemaréchal

Hameau de Boisroux 6 rue Traversière Villemaréchal Seine-et-Marne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visites avec démonstrations à l’Huilerie de Boisroux

Hameau de Boisroux 6 rue Traversière Villemaréchal 77710 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 70 41 66 rodolphe.sacault@wanadoo.fr

English :

Tours and demonstrations at the Boisroux oil mill

German :

Besuche mit Vorführungen in der Huilerie de Boisroux

Italiano :

Visite e dimostrazioni al frantoio di Boisroux

Espanol :

Visitas y demostraciones en la almazara de Boisroux

