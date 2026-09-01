Journées Européennes du Patrimoine – Libertés Mairie de Nantua Nantua
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Nantua · Nantua
Informations pratiques
Nantua
Journées Européennes du Patrimoine – Libertés
Mairie de Nantua 17 rue de l’Hôtel de Ville Nantua Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Plongez au cœur du patrimoine de Nantua ! Les 19 et 20 septembre 2026, visites, expositions, conférences, lectures et projections vous invitent à découvrir l’histoire et les trésors de la ville.
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Mairie de Nantua 17 rue de l’Hôtel de Ville Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 20 55 mairie@nantua.fr
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English :
Immerse yourself in the heart of Nantua’s heritage! On September 19 and 20, 2026, tours, exhibitions, lectures, readings, and film screenings invite you to discover the town’s history and treasures.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Libertés Nantua a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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