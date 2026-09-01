Informations pratiques

L’Île-Bouchard

Journées Européennes du Patrimoine

2 Rue de la Vallée aux Nains L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visites guidées du Prieuré Saint-Léonard à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Visites guidées du Prieuré Saint-Léonard à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

2 Rue de la Vallée aux Nains L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15

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English :

Guided tours of the Priory of Saint-Léonard during European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-09-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme