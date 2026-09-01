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AGENDA · L'Île-Bouchard

Journées Européennes du Patrimoine L’Île-Bouchard

dimanche 20 septembre 2026 · L'Île-Bouchard

Journées Européennes du Patrimoine L’Île-Bouchard

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
2 Rue de la Vallée aux Nains
Ville
37220 L'Île-Bouchard
Département
Indre-et-Loire
Tarif

L’Île-Bouchard

Journées Européennes du Patrimoine

2 Rue de la Vallée aux Nains L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visites guidées du Prieuré Saint-Léonard à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Visites guidées du Prieuré Saint-Léonard à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.   .

2 Rue de la Vallée aux Nains L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15 

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English :

Guided tours of the Priory of Saint-Léonard during European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-09-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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