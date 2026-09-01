Journées Européennes du Patrimoine L’Île-Bouchard
dimanche 20 septembre 2026 · L'Île-Bouchard
Informations pratiques
L’Île-Bouchard
Journées Européennes du Patrimoine
2 Rue de la Vallée aux Nains L’Île-Bouchard Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visites guidées du Prieuré Saint-Léonard à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Visites guidées du Prieuré Saint-Léonard à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .
2 Rue de la Vallée aux Nains L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15
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English :
Guided tours of the Priory of Saint-Léonard during European Heritage Days.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-09-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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