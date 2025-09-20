Journées Européennes du Patrimoine Lille

Journées Européennes du Patrimoine Lille samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

84-86 boulevard de Metz Lille Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Une première médiathèque a fonctionné de 2003 à 2023, elle occupait alors un ancien foyer pour personnes âgées. Une nouvelle construction verra le jour en 2027.

Mise en valeur d’albums jeunesse, de documentaires et de livres d’art sur l’architecture. .

84-86 boulevard de Metz Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 30 42 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lille a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme