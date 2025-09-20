Journées Européennes du Patrimoine Lille
Journées Européennes du Patrimoine Lille samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
84-86 boulevard de Metz Lille Nord
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 13:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Une première médiathèque a fonctionné de 2003 à 2023, elle occupait alors un ancien foyer pour personnes âgées. Une nouvelle construction verra le jour en 2027.
Mise en valeur d’albums jeunesse, de documentaires et de livres d’art sur l’architecture. .
84-86 boulevard de Metz Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 30 42 00
