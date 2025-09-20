Journées Européennes du Patrimoine Lille
Journées Européennes du Patrimoine Lille samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
2 rue Frédéric Mottez LILLE Lille Nord
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
C’est insolite ! C’est au Musée des écoles !
* 3 Expos Réclame par les buvards Roger Salengro, 100ème anniversaire de sa nomination de maire Beffroi de l’Hôtel de Ville 20ème anniversaire du classement UNESCO.
* Des animations DIctée du Certif Quiz objets mystérieux Livret-jeux Jeux flamands au jardin. Créer votre buvard.
C’est insolite ! C’est au Musée des écoles !
* 3 Expos Réclame par les buvards Roger Salengro, 100ème anniversaire de sa nomination de maire Beffroi de l’Hôtel de Ville 20ème anniversaire du classement UNESCO.
* Des animations DIctée du Certif Quiz objets mystérieux Livret-jeux Jeux flamands au jardin. Créer votre buvard. .
2 rue Frédéric Mottez LILLE Lille 59000 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
It’s unusual! It’s at the Musée des écoles!
* 3 Exhibitions: Reclamation through blotters Roger Salengro, 100th anniversary of his appointment as mayor Town Hall belfry: 20th anniversary of UNESCO classification.
* Entertainment: DIctée du Certif Mysterious objects quiz Games booklet Flemish games in the garden. Create your own blotter.
German :
Das ist ungewöhnlich! Es ist im Schulmuseum!
3 Expos Réclame par les buvards Roger Salengro, 100. Jahrestag seiner Ernennung zum Bürgermeister Belfried des Rathauses: 20. Jahrestag der UNESCO-Klassifizierung.
* Animationen: DIctée du Certif Quiz mystérieux objets Livret-jeux Jeux flamands au jardin (Flämische Spiele im Garten). Erstellen Sie Ihr Löschblatt.
Italiano :
È insolito! È al Musée des écoles!
* 3 Mostre: La bonifica attraverso i blotters Roger Salengro, 100° anniversario della sua nomina a sindaco Campanile del Municipio: 20° anniversario della classificazione UNESCO.
* Attività DIctée du Certif Quiz sugli oggetti misteriosi Libretto dei giochi Giochi fiamminghi in giardino. Crea la tua carta assorbente.
Espanol :
¡Es insólito! ¡Está en el Museo de las Escuelas!
* 3 Exposiciones La recuperación a través de los secantes Roger Salengro, centenario de su nombramiento como alcalde Campanario del Ayuntamiento: 20º aniversario de la clasificación de la UNESCO.
* Actividades DIctée du Certif Concurso de objetos misteriosos Cuaderno de juegos Juegos flamencos en el jardín. Crea tu propio secante.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lille a été mis à jour le 2025-09-01 par Hauts-de-France Tourisme