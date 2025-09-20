Journées européennes du patrimoine LIVE & BREAKFAST Fécamp
Espace Henri Dunant Fécamp
2025-09-20 10:00:00
2025-09-20
2025-09-20
Un petit déjeuner, un lieu inattendu avec une visite guidée flash suivie d’un concert acoustique voilà les ingrédients du Live & Breakfast proposé par l’association Art En Sort.
Un guide du service Archives-Patrimoine vous racontera l’histoire de cet endroit chargé de souvenirs, pendant que le café coule et que les musiciens s’accordent.
Les boissons sont offertes, à vous d’apporter les croissants ! .
Espace Henri Dunant Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00
