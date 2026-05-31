Journées européennes du patrimoine, Logis de la Constantinière, Soulaines-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Logis de la Constantinière, Soulaines-sur-Aubance Maine-et-Loire

5 euros (gratuit pour les moins de 16 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Logis de La Constantinière est un domaine du 17ème siècle qui ne cesse de retrouver sa splendeur. A travers les batiments à vivre, les dépendances et les jardins, c’est toute une histoire qui s’offre à vous.

Ouvrez grand les yeux !

Logis de la Constantinière, Soulaines-sur-Aubance Logis de la Constantinière 49610 Soulaines-sur-Aubance Soulaines-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Le logis de La Constantinière est un domaine du 17ème siècle qui ne cesse de retrouver sa splendeur.

©chapartbrunetsandrine