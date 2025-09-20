Journées Européennes du Patrimoine Logis Terra Villa Ouzilly-Vignolles Moncontour

Construire en terre crue

Comment le passé interpelle l’avenir

Plus d’un quart de la population mondiale vit dans un habitat en terre.

En France, 15% des constructions intègrent ce matériau ou son totalement en terre.

Beaucoup sont vieilles de plusieurs siècles et certaines de millénaires. Pourquoi est-ce si solide et de quelle terre s’agit-il ?

La terre est le matériau de construction le plus immédiatement accessible, le plus naturel et éternellement recyclable. Sa mise en œuvre demande peu d’énergie et en fait donc une solution performante pour diminuer l’empreinte carbone dans le secteur de la construction. Le XXème siècle avait abandonné ce matériau. Le XXIème siècle le redécouvre et le développe. .

Ouzilly-Vignolles 2 rue des tiveaux Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@maison-en-terre-du-marais.fr

