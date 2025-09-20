Journées Européennes du Patrimoine Loisail Loisail
Le bourg Loisail Orne
Début : Samedi Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Journées Européennes du Patrimoine dans le village de Loisail
– visite libre de l’église Saint-Martin de 10h à 19h
– visite libre des extérieurs de la Maison Romane et du Manoir .
Le bourg Loisail 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
