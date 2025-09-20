Journées Européennes du Patrimoine Loisail Loisail

Journées Européennes du Patrimoine Loisail Loisail samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Loisail

Le bourg Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine dans le village de Loisail

– visite libre de l’église Saint-Martin de 10h à 19h

– visite libre des extérieurs de la Maison Romane et du Manoir .

Le bourg Loisail 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

English : Journées Européennes du Patrimoine Loisail

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Loisail Loisail a été mis à jour le 2025-08-28 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE