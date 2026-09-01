Informations pratiques

Loisail

Journées Européennes du Patrimoine – Loisail

Le bourg Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine à Loisail :

– Visite libre de l’église Saint-Martin

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 19h

– Visite des extérieurs du château, de la maison romane et du presbytère

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h .

Le bourg Loisail 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 10 75

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Loisail

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Loisail Loisail a été mis à jour le 2026-09-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE