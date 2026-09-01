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Journées Européennes du Patrimoine – Loisail Loisail

samedi 19 septembre 2026 · Loisail

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Le bourg
Ville
61400 Loisail
Département
Orne
Tarif

Loisail

Journées Européennes du Patrimoine – Loisail

Le bourg Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine à Loisail :

– Visite libre de l’église Saint-Martin
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 19h

– Visite des extérieurs du château, de la maison romane et du presbytère
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h   .

Le bourg Loisail 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 10 75 

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Loisail

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Loisail Loisail a été mis à jour le 2026-09-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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