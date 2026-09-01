Journées Européennes du Patrimoine – Loisail Loisail
samedi 19 septembre 2026 · Loisail
Informations pratiques
Loisail
Journées Européennes du Patrimoine – Loisail
Le bourg Loisail Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine à Loisail :
– Visite libre de l’église Saint-Martin
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 19h
– Visite des extérieurs du château, de la maison romane et du presbytère
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h .
Le bourg Loisail 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 10 75
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Loisail
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Loisail Loisail a été mis à jour le 2026-09-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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