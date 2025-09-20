Journées Européennes du Patrimoine Lons-le-Saunier et son agglomération Lons-le-Saunier

Journées Européennes du Patrimoine Lons-le-Saunier et son agglomération Lons-le-Saunier samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Lons-le-Saunier et son agglomération

Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visites inédites, cheminements étonnants, expositions autant de surprises et d’expériences à vivre lors des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine. La 42e édition, créée en 1984 et devenue internationale, a pour thème Le patrimoine architectural .

Parmi les points forts de cette édition, les Thermes ouvriront à nouveau leurs portes au grand public. Ce site emblématique, témoin de la tradition thermale lédonienne et joyau de l’architecture locale, incarne parfaitement la richesse et la diversité de notre héritage bâti.

De nombreux lieux insolites ainsi que les grands classiques (Hôtel d’Honneur, Théâtre, église des Cordeliers, etc.) seront également accessibles, permettant à chacun de découvrir ou

redécouvrir la beauté de notre patrimoine architectural.

Huit communes de l’agglomération participent à ces journées. Elles valoriseront à travers visites, animations et présentations la diversité de leurs édifices et de leurs architectures, qu’elles soient anciennes ou plus récentes.

Enfin, et pour la cinquième année consécutive, le matrimoine sera à l’honneur à travers cinq expositions, dont le rendez-vous annuel sur les Femmes Oubliées.

Programme 2025 à venir. En téléchargement ci-dessous. .

Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 accueil@lons-jura.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Lons-le-Saunier et son agglomération

German : Journées Européennes du Patrimoine Lons-le-Saunier et son agglomération

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lons-le-Saunier et son agglomération Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-09-11 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION