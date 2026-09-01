Journées européennes du patrimoine Grande rue Louhans-Châteaurenaud
samedi 19 septembre 2026 · Grande rue · Louhans
Informations pratiques
Louhans-Châteaurenaud
Journées européennes du patrimoine
Grande rue Centre-ville Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Hôtel-Dieu de Louhans-Châteaurenaud
Au programme :
Visite libre des salles des malades et visite flash de la pharmacie.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel-Dieu de Louhans vous ouvre ses portes. Les visiteurs pourront déambuler dans les salles des malades, découvrir l’atmosphère de cet ancien hôpital et partir à la rencontre de son histoire. Tout au long de la journée, profitez de visites flash de l’officine et de l’apothicairerie.
Ouverture exceptionnelle du laboratoire.
Les portes du laboratoire s’ouvrent au public ! Ce lieu, où étaient autrefois préparés les remèdes, dévoile ses secrets et vous plonge au cœur de la fabrication des préparations pharmaceutiques.
Atelier autour des sens « Sur les traces de la sœur apothicaire »
Mettez vos sens à l’épreuve grâce à une animation en autonomie : tentez de reconnaître différents ingrédients utilisés par les apothicaires et découvrez leurs usages et leurs vertus.
Exposition photo « De l’hôpital au musée, à travers l’objectif »
Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, l’Hôtel-Dieu se découvre à travers l’objectif !
Longtemps lieu de soin et de dévotion, il est réinvesti en lieu de mémoire et de partage. À travers des photographies anciennes et actuelles, l’exposition retrace les multiples facettes du lieu et ceux qui l’ont fait vivre.
Une invitation à découvrir un patrimoine toujours vivant !
Théâtre municipal de Louhans-Châteaurenaud
Au programme :
Visite libre de la salle de spectacle.
Le théâtre de Louhans fête ses 90 ans ! Inauguré en 1936, le théâtre de style Art Déco niché au cœur des arcades s’ouvre au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Visitez librement la salle de spectacle et mettez-vous dans la peau d’un comédien en foulant les planches de la scène.
À vous de jouer !
En famille, entre amis ou en solo, venez tester vos connaissances sur le théâtre, son vocabulaire et ses superstitions ! .
Grande rue Centre-ville Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 75 10
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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