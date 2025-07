Journées Européennes du Patrimoine partout à Lourdes Lourdes

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Comme chaque année, Lourdes fête les Journées Européennes du Patrimoine ! La 42ème édition aura lieu du 19 au 21 septembre 2025.

Organisées depuis 1984, les Journées européennes du patrimoine renouvellent chaque année leur promesse ouvrir exceptionnellement au public des milliers de bâtiments et d’espaces le plus souvent dérobés aux regards. Pour accompagner ces ouvertures, différentes animations sont proposées des visites guidées aux circuits à thème, en passant par des démonstrations de savoir-faire, des représentations théâtrales, des concerts ou des balades historiques.

Pour leur 42e édition, les Journées européennes du patrimoine mettent en lumière le patrimoine architectural dans toute sa richesse et sa diversité.

Programme à venir prochainement.

English :

Every year, Lourdes celebrates the European Heritage Days! The 42nd edition will take place from September 19 to 21, 2025.

Organized since 1984, the European Heritage Days renew their promise every year: exceptionally open to the public thousands of buildings and spaces most often hidden from view. To accompany these openings, a variety of events are offered: from guided tours to themed tours, demonstrations of know-how, theatrical performances, concerts and historical walks.

For its 42nd edition, the European Heritage Days will be highlighting « architectural heritage » in all its richness and diversity.

Program coming soon.

German :

Wie jedes Jahr feiert Lourdes die Europäischen Tage des Kulturerbes! Die 42. Ausgabe wird vom 19. bis 21. September 2025 stattfinden.

Die Europäischen Tage des Denkmals werden seit 1984 veranstaltet und erneuern jedes Jahr ihr Versprechen: Tausende von Gebäuden und Räumen, die den Blicken meist entzogen sind, ausnahmsweise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Um diese Öffnungen zu begleiten, werden verschiedene Veranstaltungen angeboten: von geführten Besichtigungen über Themenrundgänge, Demonstrationen von Fertigkeiten, Theateraufführungen, Konzerte oder historische Spaziergänge.

In ihrer 42. Ausgabe beleuchten die Europäischen Tage des Denkmals das « architektonische Erbe » in all seinem Reichtum und seiner Vielfalt.

Programm folgt in Kürze.

Italiano :

Ogni anno, Lourdes celebra le Giornate Europee del Patrimonio! La 42ª edizione si svolgerà dal 19 al 21 settembre 2025.

Organizzate dal 1984, le Giornate Europee del Patrimonio rinnovano ogni anno la loro promessa: aprire al pubblico migliaia di edifici e aree spesso nascoste alla vista. Per accompagnare queste aperture, vengono proposti diversi eventi: visite guidate, visite a tema, dimostrazioni di abilità, spettacoli teatrali, concerti e passeggiate storiche.

Per la 42a volta, le Giornate Europee del Patrimonio metteranno in luce il patrimonio architettonico in tutta la sua ricchezza e diversità.

Programma in arrivo.

Espanol :

Lourdes celebra cada año las Jornadas Europeas del Patrimonio La 42ª edición tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre de 2025.

Organizadas desde 1984, las Jornadas Europeas del Patrimonio renuevan cada año su promesa: abrir al público miles de edificios y espacios a menudo ocultos. Para acompañar estas aperturas, se ofrecen diversos actos: visitas guiadas, recorridos temáticos, demostraciones de oficios, representaciones teatrales, conciertos y paseos históricos.

Por 42ª vez, las Jornadas Europeas del Patrimonio pondrán de relieve el patrimonio arquitectónico en toda su riqueza y diversidad.

Programa próximamente.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lourdes a été mis à jour le 2025-07-08 par OT de Lourdes|CDT65