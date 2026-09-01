Journées Européennes du Patrimoine Moulin Capsus Lucgarier

Informations pratiques

Lucgarier

Journées Européennes du Patrimoine

Moulin Capsus 1 chemin du Moulin Lucgarier Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 20:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Ce moulin à eau appartient à la famille Castaings depuis 1885. Mentionné sur la carte de Cassini dès 1769, il est aujourd’hui en cours de restauration par son propriétaire, Joseph, passionné par ce patrimoine.

Mise en fonctionnement d’une ancienne batteuse Wintenberger entièrement restaurée, modèle de 1909, ainsi que d’une brosse à blé. Démonstration de mouture sous meules de pierre et de blutage de la farine, entraînés par la force de l’eau.

Un tarare et une meule à moutarde sont en cours de montage, tandis que la Croquis explicatifs permettant de mieux comprendre le fonctionnement du moulin et de ses équipements.

Possibilité d’amener son pique-nique.

Grand parking, lieu adapté aux personnes à mobilité réduite accompagnées. Départ des visites selon affluence des visiteurs. .

Moulin Capsus 1 chemin du Moulin Lucgarier 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 74 12 72

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lucgarier a été mis à jour le 2026-09-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran