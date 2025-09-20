Journées Européennes du Patrimoine Luche-sur-Brioux Luché-sur-Brioux
Journées Européennes du Patrimoine Luche-sur-Brioux Luché-sur-Brioux samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Luche-sur-Brioux
Luché-sur-Brioux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Église Saint-Hippolyte
Rue de l’Eglise
Parking de la salle des fêtes
Rens. 05 49 07 53 22
Samedi 20 et dimanche 21 9h-18h
Visite libre du lavoir et de l’église romane mentionnée dès le Xe s. Présence d’un QRCode qui renvoie vers un document d’information.
GRATUIT .
Luché-sur-Brioux 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 53 22
English : Journées Européennes du Patrimoine Luche-sur-Brioux
German : Journées Européennes du Patrimoine Luche-sur-Brioux
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Luche-sur-Brioux
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Luche-sur-Brioux Luché-sur-Brioux a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Pays Mellois