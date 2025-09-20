Journées Européennes du Patrimoine Luche-sur-Brioux Luché-sur-Brioux

Luché-sur-Brioux Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Église Saint-Hippolyte

Rue de l’Eglise

Parking de la salle des fêtes

Rens. 05 49 07 53 22

Samedi 20 et dimanche 21 9h-18h

Visite libre du lavoir et de l’église romane mentionnée dès le Xe s. Présence d’un QRCode qui renvoie vers un document d’information.

GRATUIT .

Luché-sur-Brioux 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 53 22

