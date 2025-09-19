Journées Européennes du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys Neuvic

Journées Européennes du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys Neuvic vendredi 19 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys

20 Rue de l’Artisanat Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Lycée Barbanceys ouvre ses portes au public.

Venez découvrir notre musée de tracteurs anciens, témoin de l’histoire agricole et mécanique de notre région.

Une belle occasion pour petits et grands de plonger dans le patrimoine rural et technologique !

Nous vous attendons nombreux. .

20 Rue de l’Artisanat Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 82 80 bde-lp-marcel-barbanceys@ac-limoges.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys

German : Journées Européennes du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys Neuvic a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze