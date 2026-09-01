Journées Européennes du Patrimoine Cité des Climats et Vins de Bourgogne Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Cité des Climats et Vins de Bourgogne · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Journées Européennes du Patrimoine
Cité des Climats et Vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez célébrer les Journées européennes du patrimoine à la Cité !
Profitez tout le week-end d’un tarif préférentiel pour découvrir notre parcours de visite multisensoriel, avec dégustation d’un vin de Bourgogne ou d’un jus de fruits incluse.
Au programme également : visites guidées pour en apprendre davantage sur le patrimoine viticole de la région, livret-jeux pour les 6-10 ans. .
Cité des Climats et Vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mâcon a été mis à jour le 2026-09-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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