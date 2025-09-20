Journées Européennes du Patrimoine Mairie de Gannat Mairie de Gannat Gannat

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Visites guidées en alternance autour des thèmes Au cœur des décisions et Les coulisses de l’organisation , pour mieux comprendre les missions et le quotidien de la collectivité.

Mairie de Gannat 26, place Hennequin Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50

English :

Alternating guided tours on the themes of « At the heart of decision-making » and « Behind the scenes of the organization », to better understand the missions and day-to-day workings of the local authority.

German :

Abwechselnde Führungen zu den Themen « Im Zentrum der Entscheidungen » und « Hinter den Kulissen der Organisation », um die Aufgaben und den Alltag der Behörde besser zu verstehen.

Italiano :

Visite guidate alternate sui temi « Al centro del processo decisionale » e « Dietro le quinte dell’organizzazione », per comprendere meglio le missioni e il lavoro quotidiano dell’ente locale.

Espanol :

Visitas guiadas alternadas sobre los temas « En el corazón de la toma de decisiones » y « Entre bastidores de la organización », para comprender mejor las misiones y el trabajo cotidiano de la autoridad local.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mairie de Gannat Gannat a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme Val de Sioule