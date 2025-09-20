Journées européennes du patrimoine mairie de Saint-Vallier Mairie Saint-Vallier

Journées européennes du patrimoine mairie de Saint-Vallier

samedi 20 septembre 2025.

Mairie 8 rue Gambetta Saint-Vallier

Gratuit

Gratuit

09:30:00

11:30:00

2025-09-20

Présentation des symboles républicains et de la fresque murale de l’artiste Michel Dufour dans la salle du conseil municipal et des mariages. .

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

