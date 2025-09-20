Journées européennes du patrimoine mairie de Saint-Vallier Mairie Saint-Vallier
Mairie 8 rue Gambetta Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 11:30:00
2025-09-20
Présentation des symboles républicains et de la fresque murale de l’artiste Michel Dufour dans la salle du conseil municipal et des mariages. .
Mairie 8 rue Gambetta Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
