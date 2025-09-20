Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée MAISON CARREE DE NAY Nay

MAISON CARREE DE NAY 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez participer à une marche chapeautée équipé·e de votre plus beau chapeau pour une exploration conviviale du riche patrimoine textile nayais. La marche est suivie d’une visite de l’exposition Jean Barthet, Le Prince des chapeaux à la Maison Carrée.

L’événement tisse un lien unique entre cette exposition et l’histoire industrielle de Nay, notamment celle du béret.

Rendez-vous devant la Maison Carrée, avec votre chapeau préféré !

La Maison Carrée et l’exposition Jean Barthet, Le Prince des chapeaux sont gratuites pendant les Journées du Patrimoine. .

MAISON CARREE DE NAY 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65 maison.carree@mairienay.fr

