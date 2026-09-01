Journées Européennes du Patrimoine > Maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-d'Aubigny
Informations pratiques
Saint-Martin-d’Aubigny
Journées Européennes du Patrimoine > Maison de la brique
3 la briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez la Maison de la Brique, dernière briqueterie de la manche à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! Visites guidées, visite libre, audioguides, atelier de fabrication de mini-briques, créations en argile, et chasse au trésor vous attendent tout le week-end. .
3 la briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 73 92 mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine > Maison de la brique
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny a été mis à jour le 2026-09-04 par Côte Ouest Centre Manche