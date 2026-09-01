Informations pratiques

Saint-Martin-d’Aubigny

Journées Européennes du Patrimoine > Maison de la brique

3 la briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la Maison de la Brique, dernière briqueterie de la manche à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! Visites guidées, visite libre, audioguides, atelier de fabrication de mini-briques, créations en argile, et chasse au trésor vous attendent tout le week-end. .

3 la briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 73 92 mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine > Maison de la brique

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny a été mis à jour le 2026-09-04 par Côte Ouest Centre Manche