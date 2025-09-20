Journées européennes du patrimoine Maison de la Culture Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy

Journées européennes du patrimoine Maison de la Culture Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Maison de la Culture

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez cet édifice phare de l’architecture de Le Corbusier, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Profitez d’un moment de détente dans le foyer-bar de la Maison de la Culture.

.

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com

English :

Discover this flagship of Le Corbusier’s architecture, listed as a World Heritage Site by UNESCO.

Enjoy a moment of relaxation in the foyer-bar of the Maison de la Culture.

German :

Entdecken Sie dieses Vorzeigegebäude der Architektur von Le Corbusier, das von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde.

Genießen Sie einen Moment der Entspannung in der Foyer-Bar des Kulturhauses.

Italiano :

Scoprite questo fiore all’occhiello dell’architettura di Le Corbusier, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Rilassatevi nel foyer-bar della Maison de la Culture.

Espanol :

Descubra este buque insignia de la arquitectura de Le Corbusier, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Relájese en el vestíbulo-bar de la Maison de la Culture.

L’événement Journées européennes du patrimoine Maison de la Culture Firminy a été mis à jour le 2025-08-13 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès