Journées Européennes du Patrimoine maison de la faïence Creil
Journées Européennes du Patrimoine maison de la faïence Creil samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine maison de la faïence
Allée du Musée Creil Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Visite libre. Explorez les collections de faïences de Creil et de Montereau, issues du passé industriel florissant de la faïencerie de Creil (1797–1895) et de sa production d’objets d’une grande variété.
Samedi 20 et dimanche 21/09 | 11h-18h
Visite guidée à 17h 0 .
Allée du Musée Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine maison de la faïence Creil a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme