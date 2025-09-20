Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Rivière Quai de la Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Rivière Quai de la Sarthe Les Hauts-d'Anjou samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Rivière

Quai de la Sarthe CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées à la Maison de la Rivière à Châteauneuf-sur-Sarthe, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025.

Espace d’exposition et de découverte qui retrace l’histoire particulière de la batellerie et de l’activité qui régnait sur les rivières du bassin de la Maine, du Moyen Âge à nos jours.

À voir sur place collection d’objets, nombreuses reconstitutions, maquette de 12 m illustrant les différents aménagements sur les rivières de l’Oudon, de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir, entre chaussées et moulins, portes marinières et écluses à sas

Samedi et dimanche visites guidées en continu de 15h à 18h

Durée de la visite 1h00

Gratuit .

Quai de la Sarthe CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 11 86 15 50

English :

European Heritage Days at the Maison de la Rivière in Châteauneuf-sur-Sarthe, Saturday 20th and Sunday 21st September 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes im Maison de la Rivière in Châteauneuf-sur-Sarthe am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio presso la Maison de la Rivière a Châteauneuf-sur-Sarthe, sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la Maison de la Rivière de Châteauneuf-sur-Sarthe, sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025.

