Journées Européennes du Patrimoine Maison de l’Or en Limousin Le Chalard samedi 20 septembre 2025.

1 Rue du Paladas Le Chalard Haute-Vienne

L’épopée de l’extraction de l’or en Limousin matériel de la mine, objets anciens, photos, panneaux et échantillons géologiques vous transportent à travers 2500 ans d’histoire, des Celtes et Gaulois à nos jours. Vous découvrirez le monde secret de ce métal précieux géologie, évolution de son exploitation dans la région du Chalard, technologies de traitement, place dans notre économie. Initiation au broyage de minerai sur des tables de broyage gauloises, découverte de frappe de monnaie gauloise (1€).

Dimanche, un géologue et un ancien mineur vous feront revivre la ruée vers l’or en Limousin à travers leur expérience. La Maison de l’Or accessible pour tous vous propose des outils de médiation et des visites guidées adaptées pour non-voyants et personnes avec handicap mental. .

