Journées européennes du patrimoine Maison des blocs et EGIATEGIA Egiategia Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Egiategia · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine Maison des blocs et EGIATEGIA
Egiategia 5 bis chemin des blocs Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visitez ce lieu à l’origine de la création des premiers blocs qui ont constitué les digues de protection de la baie.
Puis finissez la visite par la dégustation d’un verre d’EGIATEGIA, dont les cuves fermentent devant la digue de l’Artha.
Sur réservation au CIAP ou dans les offices de tourisme. 11h et 14h .
Egiategia 5 bis chemin des blocs Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine Maison des blocs et EGIATEGIA
L’événement Journées européennes du patrimoine Maison des blocs et EGIATEGIA Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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