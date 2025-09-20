Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier Rue Barbier Baume-les-Dames

Rue Barbier Maison des frères Grenier Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Découvrez cette très belle demeure qui a été, au 19ème siècle, la maison de Jules et Edouard Grenier.

Monsieur Durr, le propriétaire, vous fera notamment visiter la bibliothèque d’Edouard.

Un belle opportunité à ne pas manquer. .

Rue Barbier Maison des frères Grenier Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98

