Journées Européennes du Patrimoine Maison des Johnnies La Maison des Johnnies et de l’Oignon Roscoff

Journées Européennes du Patrimoine Maison des Johnnies La Maison des Johnnies et de l’Oignon Roscoff samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Maison des Johnnies

La Maison des Johnnies et de l’Oignon 48 Rue Brizeux Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Ouverture de la Maison des Johnnies, musée de l’oignon de Roscoff à l’occasion des journées du patrimoine.

– Visite libre.

Sur place, initiation au tressage d’oignons. .

La Maison des Johnnies et de l’Oignon 48 Rue Brizeux Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 40 15 87 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison des Johnnies Roscoff a été mis à jour le 2025-09-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX