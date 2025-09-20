Journées européennes du patrimoine Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Le Creusot
Maison du Patrimoine 16 rue des Colonies Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Dans la maison du patrimoine, ancien logement ouvrier de la cité Saint-Eugène, les Nouvelles Éditions du Creusot proposent une exposition de photographies, plans, cartes postales anciennes et modernes d’un choix de réalisations architecturales remarquables et singulières au Creusot et biographie sommaire de leurs auteurs architectes. .
Maison du Patrimoine 16 rue des Colonies Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 41 68 14 editions.creusot@gmail.com
