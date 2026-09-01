Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine

Maison du Patrimoine 16 rue des Colonies Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de photographies, cartes postales anciennes et modernes, dessins de Christian Segaud (reproductions extraites de ses «croquis de voyage dans les rues du Creusot» prêtées par l’Écomusée) des anciennes publicités murales peintes sur les murs du Creusot. Collection d’objets publicitaires offerts par les commerçants du Creusot. .

Maison du Patrimoine 16 rue des Colonies Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 41 68 14 editions.creusot@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-02 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II