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Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Le Creusot

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison du Patrimoine
Adresse
16 rue des Colonies
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine

Maison du Patrimoine 16 rue des Colonies Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition de photographies, cartes postales anciennes et modernes, dessins de Christian Segaud (reproductions extraites de ses «croquis de voyage dans les rues du Creusot» prêtées par l’Écomusée) des anciennes publicités murales peintes sur les murs du Creusot. Collection d’objets publicitaires offerts par les commerçants du Creusot.   .

Maison du Patrimoine 16 rue des Colonies Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 41 68 14  editions.creusot@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-02 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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