Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Le Creusot
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine
Maison du Patrimoine 16 rue des Colonies Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de photographies, cartes postales anciennes et modernes, dessins de Christian Segaud (reproductions extraites de ses «croquis de voyage dans les rues du Creusot» prêtées par l’Écomusée) des anciennes publicités murales peintes sur les murs du Creusot. Collection d’objets publicitaires offerts par les commerçants du Creusot. .
Maison du Patrimoine 16 rue des Colonies Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 41 68 14 editions.creusot@gmail.com
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English : Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine : Maison du Patrimoine Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-02 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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