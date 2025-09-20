Journées européennes du patrimoine Maison et atelier du peintre Raymond Rochette Maison Raymond Rochette Le Creusot
Maison Raymond Rochette 54 route de Saint-Sernin Le Creusot Saône-et-Loire
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Plongez dans la vie de l’artiste peintre Raymond Rochette, parcourez son art et ce qui a guidé son esprit et ses pinceaux ! Découvrez ou re-découvrez la diversité parfois insoupçonnée de l’oeuvre de ce peintre profondément creusotin. .
Maison Raymond Rochette 54 route de Saint-Sernin Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté florence.amiel@hotmail.com
