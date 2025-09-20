Journées Européennes du Patrimoine maison Gallé-Juillet Creil

Journées Européennes du Patrimoine maison Gallé-Juillet Creil samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine maison Gallé-Juillet

Allée du Musée Creil Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visitez ce bel exemple de la vie à la Belle Époque en traversant les différentes pièces de vie d’une famille bourgeoise creilloise, marquée par la Première Guerre mondiale. 0 .

Allée du Musée Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine maison Gallé-Juillet Creil a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme