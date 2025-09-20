Journées Européennes du Patrimoine maison Gallé-Juillet Creil
Journées Européennes du Patrimoine maison Gallé-Juillet Creil samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine maison Gallé-Juillet
Allée du Musée Creil Oise
Gratuit
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20 2025-09-21
Visitez ce bel exemple de la vie à la Belle Époque en traversant les différentes pièces de vie d’une famille bourgeoise creilloise, marquée par la Première Guerre mondiale. 0 .
Allée du Musée Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr
