Journées européennes du patrimoine Maison Louis XIV visite en nocturne à la lueur des chandelles Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz samedi 20 septembre 2025.

Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Pour sa 41e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024 et auront pour thèmes le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et le patrimoine maritime .

Visite du 2è étage ou étage de Maitre.

Accueil et commentaires par les propriétaires et les guides en costume.

Tout public Dernier accès 30 min avant la fermeture. .

Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

