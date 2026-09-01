Journées Européennes du Patrimoine > Maison Millet Hameau Gruchy La Hague
samedi 19 septembre 2026 · Hameau Gruchy · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Journées Européennes du Patrimoine > Maison Millet
Hameau Gruchy Gréville-Hague La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’équipe de la maison natale Jean-François Millet vous accueille de 14h00 à 18h00 et vous propose :
– entrée libre à l’ensemble du musée de 14h00 à 18h00 : maison natale et exposition temporaire de Sylvie Brouat « L’écho des Glaneuses ».
– visite commentée du hameau Gruchy : Balade commentée pour découvrir le hameau Gruchy, son histoire, son architecture et son évolution, jusqu’au point de vue du Castel Vendon, sur les lieux qui ont inspiré le peintre JF Millet. (Durée : 1 heure) – à 14h30 samedi et dimanche – Gratuit et sans réservation. .
Hameau Gruchy Gréville-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 81 91
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Maison Millet
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Maison Millet La Hague a été mis à jour le 2026-09-10 par Attitude Manche
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