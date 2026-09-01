Journées Européennes du Patrimoine > Maison Millet Hameau Gruchy La Hague

Informations pratiques

La Hague

Journées Européennes du Patrimoine > Maison Millet

Hameau Gruchy Gréville-Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’équipe de la maison natale Jean-François Millet vous accueille de 14h00 à 18h00 et vous propose :

– entrée libre à l’ensemble du musée de 14h00 à 18h00 : maison natale et exposition temporaire de Sylvie Brouat « L’écho des Glaneuses ».

– visite commentée du hameau Gruchy : Balade commentée pour découvrir le hameau Gruchy, son histoire, son architecture et son évolution, jusqu’au point de vue du Castel Vendon, sur les lieux qui ont inspiré le peintre JF Millet. (Durée : 1 heure) – à 14h30 samedi et dimanche – Gratuit et sans réservation. .

Hameau Gruchy Gréville-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 81 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine > Maison Millet

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Maison Millet La Hague a été mis à jour le 2026-09-10 par Attitude Manche